Inniger Kuss führte zu Unfall von Neulenker im Bareggtunnel

Der erste Unfall ereignete sich am Dienstag, 1. August 2023, gegen 13.30 Uhr auf der A1 bei Suhr. Bei Regen geriet ein in Richtung Bern fahrender Mercedes ins Schleudern. Er geriet auf die ansteigende Böschung und kam demoliert hinter der Leitplanke zum Stillstand. Die Kantonspolizei Aargau fand den 31-jährigen Lenker unverletzt vor. Weil jedoch der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm dem Verunfallten den Führerausweis vorläufig ab.