Jungwacht Blauring: Am Ranfttreffen «wimmelt es»

Seit über 46 Jahren ist das Ranfttreffen ein Anlass, an dem Jugendliche sich treffen und eine aufregende Nachtwanderung mit Rahmenprogramm erleben können. Die Ranftschlucht mit ihrer speziellen Atmosphäre ist hierfür wie geschaffen. Jährlich sind Familien sowie Jugendliche und junge Erwachsene in dieser Nacht unterwegs nach Flüeli-Ranft, um Gemeinschaft zu erfahren. Das Ranfttreffen schafft die Möglichkeit, abzuschalten und sich mit sich selbst und der Gemeinschaft zu beschäftigen. Das Ranfttreffen wird von einem ehrenamtlichen Organisationskomitee des Kinder- und Jugendverbands Jungwacht Blauring Schweiz organisiert.

Das Ranfttreffen startete am Nachmittag mit dem «Familienweg». Zusammen mit ihren Eltern erlebten 6- bis 10-jährige Kinder einen spannenden Postenlauf und konnten selbst ein Wimmebild malen. Um 19.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden in der Ranftschlucht zu einem Kinder-Wortgottesdienst mit Gian-Andrea Aepli. Mit Kerzen wurde die Schlucht erhellt und die Hoffnung auf Frieden durch das Gemeinschaftserlebnis gestärkt.

Am frühen Abend brachen die Jugendgruppen ab Sachseln in die Erlebnisnacht auf. Gemeinsam setzten sie sich spielerisch mit ihrem Gruppenjahr auseinander. Unabhängig, ob dies bereits in der Erinnerung lag oder herbeigeträumt werden durfte. Ob beim Musizieren, Guetzli backen, Drechseln, Tanzen oder beim Diskutieren in einem Gruppenspiel, die verschiedenen Ateliers boten für alle etwas.

Morgens um 03.00 Uhr versammelten sich die Teilnehmenden dann in der Ranftschlucht. Bei der vor-weihnachtlichen Feier mit Markus Thürig und Jonas Amherd, Bundespräses der Jubla Schweiz, erhellte die Ranftschlucht am frühen Morgen in einem Kerzenmeer. Durch das Friedenslicht wurde die Hoffnung nach Frieden in den Alltag mitgenommen und in die Welt hinausgetragen. Sascha Antenen