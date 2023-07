Kölliken: 17-Jähriger mit Motorrad verunglückt – schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradlenker fuhr am Freitagabend, um zirka 20.15 Uhr, auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Auf der Höhe Kölliken staute der Verkehr, aufgrund eines weiter vorne erfolgten Verkehrsunfalles, zurück. Dabei kollidierte der Motorradlenker aus noch unbekannten Gründen mit einem Personenwagen.

Der Motorradlenker wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Verunfallte musste mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Die Insassen des Personenwagens blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.