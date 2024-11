Kompliziert

Vor ein paar Tagen ist die Welt etwas komplizierter geworden. Nein, nicht wegen Herrn Trump. Über den regen wir uns während der Tagesschau vielleicht auf, aber spätestens wenn der Gaudenz Flury vom Meteo-Dach her «en hübsche Obig» wünscht, ist die Welt wieder in Ordnung.

Nein, es ist noch viel komplizierter. Kürzlich habe ich irrtümlicherweise beschlossen, mit dem Auto nach Aarau zu fahren. Um 17 Uhr sollte ich in der Igelweid einen alten Freund abholen, der schlecht zu Fuss ist. Zu spät erinnerte ich mich daran, dass um diese Zeit jeweils eine motorisierte Völkerwanderung stattfindet und das Dosiersystem am Distelberg auf «Du kommst hier nicht rein» eingestellt ist. Im Stau stehend stelle ich fest, dass die WSB im Viertelstundentakt nach Aarau fährt. Als ich endlich den Turbinen-Kreisel erreiche, tappe ich in die nächste Falle. Anstatt rechts abzubiegen und den schnelleren Weg via Gais – Erlinsbach – Olten – Flughafen Basel – Schönenwerd in die Aarauer Altstadt zu nehmen, entscheide ich mich für den kürzeren Weg, geradeaus. Ich weiss, die Aarauer krümmen sich jetzt vor Lachen, aber ich entscheide erneut falsch und biege in die Bahnhofstrasse ab, wo sich aus Sicht eines Landeis ein etwa 600 Meter langer Fussgängerstreifen befindet.