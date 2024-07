Kreisel Bavaria wird provisorisch in Betrieb genommen – Bauphase 4 wird eingeläutet

Die Kantonsstrassen (K242 und K210) in Aarau, Buchs und Suhr werden saniert und mit lärmarmen Asphaltbelägen ausgestattet. Für den Fuss- und Veloverkehr werden direkte, durchgehende und sichere Verbindungen erstellt. Damit die Reisezeiten auf den Buslinien verlässlicher werden, werden neue Busspuren und Massnahmen zur Busbevorzugung realisiert. Die Standorte der Bushaltestellen werden optimiert und hindernisfrei gebaut. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran und die Bauphase 4, vom Teilprojekt 2 Kreisel Bavaria, konnte diese Woche in Angriff genommen werden. Sie dauert bis etwa Anfang Oktober, wenn das Wetter mitmacht.

Aarauer- und Buchserstrasse wieder uneingeschränkt befahrbar.

Mit der Verkehrsumstellung wird der neue Kreisel Bavaria erstmals provisorisch in Betrieb genommen. Das Linksabbiegeverbot von Buchs nach Suhr wurde aufgehoben und die Aarauerstrasse als auch die Buchserstrasse sind wieder uneingeschränkt befahrbar. Zusammen mit den Deckbelagseinbauten im Frühling 2025 wird dann noch das Kreiselzentrum erstellt und bepflanzt und die Kreiselfahrbahn mit Gussasphalt eingebaut. Diese wird auch hell eingefärbt wie die auf dem Foto sichtbaren Kreiselarme.

Im Baustellenbereich (Suhrer-/Tramstrasse) wird der Verkehr zweispurig geführt. Die beiden Fahrspuren werden provisorisch auf die Seite des Kantonsspitals verlegt. Die Einmündung Südallee wird entsprechend angepasst. Alle bisherigen Fahrbeziehungen bleiben möglich. Die Fussgängerverbindungen sind grösstenteils wieder offen. In der Suhrerstrasse ist der Baustellenbereich für den Fussverkehr gesperrt. Umleitungen via Lindenfeld, Suhr oder Obere Torfeldstrasse, Buchs sind signalisiert.

Die alte Bushaltestelle Bavaria (BBA-Linie 4 nach Suhr) in der Suhrerstrasse wird aufgehoben. Die neuen Bushaltestellen Bavaria befinden sich beide in der Buchserstrasse und werden von den beiden BBA-Linien 1 Buchs Wynenfeld und 4 Suhr Bahnhof bedient.

Der Spatenstich zum Baubeginn dieses Grossprojekts erfolgte vor knapp zwei Jahren, am 12. August 2022. Am 6. November 2023 begannen die Arbeiten für den Kreisel Bavaria in Aarau. Mitte bis Ende 2027 sollen die Sanierungs- und Umbauarbeiten aller vier Teilprojekte von Aarau bis nach Suhr fertig sein.