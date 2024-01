Lenzburger Frauentagung zum Thema «Perspektivenwechsel»

Tatjana Binggeli begrüsste die rund 150 Frauen in der Aula des Weiterbildungszentrums Lenzburg mit Gebärdensprache ohne Übersetzung ihrer Dolmetscherinnen und versetzte die Teilnehmerinnen in die Rolle, die sie und gehörlose oder wenig hörende Menschen normalerweise in unserer Gesellschaft einnehmen. So gelang ihr der Einstieg in das diesjährige Thema «Perspektivenwechsel» vorzüglich. Ihre private und öffentliche Biographie teilte sie mit den vielen, empathischen Frauen in einer Weise, die zutiefst berührte. Ihre Zähigkeit und ihr eiserner Wille gleichberechtigt teilzunehmen in unserer Gesellschaft und mehrere Ausbildungen mit den höchsten Abschlüssen zu absolvieren, beeindruckte stark. Sie hat mehrere Prozesse wegen Diskriminierung angestrengt und die grosse Mehrheit davon gewonnen. Immer wieder betonte sie aber auch, wie anstrengend ihr Leben war und ist und es weiterhin viel Energie und Tatkraft braucht, um sich politisch und gesellschaftlich «Gehör» zu verschaffen und die Unterstützung zu erhalten, die die 1 Million Menschen benötigt, um ein gleichberechtigtes Leben nach Bundesverfassung in der Schweiz führen zu können.