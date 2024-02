Mit den «Helden der Nacht» im Pistenfahrzeug durch die Aletsch Arena

So können Sie im Pistenfahrzeug mitfahren

Die Aletsch Bahnen bieten in der Wintersaison jeweils am Montag und Mittwoch Mitfahrgelegenheiten im Pistenfahrzeug an. Jugendliche ab 10 Jahren bezahlen 60 Franken, Erwachsen 95 Franken (inkl. Mitfahrer-Zertifikat und Erinnerungsgeschenk). Das Angebot ist so beliebt, dass die Aletsch Bahnen eine Warteliste führen. Interessierte melden sich direkt per Mail an info@aletschbahnen.ch RAN