Musikgemeinschaft Küttigen-Biberstein wurde neue eingekleidet – «Aus rot und gelb gibt es orange»

Die Neuuniformierung war der eigentliche Höhepunkt des dreitägigen Fests auf dem Gelände unterhalb des Schlosses. «Wir mischen doch die beiden Farben rot und gelb, dann wird die neue Uniform orange.» Was anfänglich als Scherz gedacht war, entpuppte sich am Ende tatsächlich als eine der Hauptfarben der neuen Uniform, jedenfalls des Gilets unter den anthrazitfarbenen Kittel. Die Neuuniformierung kostete rund 100’000 Franken. Die Hälfte davon übernahmen die beiden Gemeinden Küttigen und Biberstein. Die andere Hälfte übernahmen Sponsoren und Spender. Küttigens Gemeindeammann Tobias Leuthard lobte in seinem Grusswort die Musikgemeinschaft und zeigte sich erfreut, dass sie heute gestärkt aus diesem Zusammenschluss hervorgeht. Am Festakt am Freitag trat auch das grosse Jugendspiel Küttigen-Biberstein auf, der STV Biberstein, und der Jodlerklub Haselbrünneli.