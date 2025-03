Neue Projekte und altes Handwerk – GV des Sandsteinmuseums

Im laufenden Vereinsjahr sind einige Attraktivitäten vorgesehen. Das Sandsteinmuseum ist erstmals wieder am 5. und 6. April geöffnet. Die kleine Saisonausstellung befasst sich mit dem Hai und neuen Technologien, bei welchen der Hai als Vorbild dient. Am 3. Mai wird der diesjährige Mitgliederanlass durchgeführt. Mit Unterstützung der Vereinsmitglieder werden alte Schienen aus dem Steinbruch Böhl samt zwei Loren neben dem Museum aufgestellt. Der Museumstag findet am 18. Mai statt. An diesem Tag wird Fredy Scheidegger auf der museumseigenen Feld-Esse die Kunst des Werkzeug-Schmiedens zeigen. Am 8. November wird das Museum wieder an der «Hellen Nacht» teilnehmen.