Paris 2024: Persönliche Momente unserer lokalen Olympioniken

Am Freitag wurden die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Bis am 11. August werden auch vier Athletinnen und Athleten aus dem «Landanzeiger»-Gebiet im Einsatz stehen. Während sich die beiden Kunstturner Florian Langenegger (STV Schlossrued) und Noé Seifert (Satus ORO) auf ihren ersten Wettkampf am Samstag vorbereiteten und zu überzeugen wussten, war die 800-Meter-Läuferin Valentina Rosamilia (BTV Aarau) an vorderster Front bei der Eröffnungsfeier dabei. Die Buchser Bahnradfahrerin Aline Seitz (RC Gränichen) verfolgte diese noch von zu Hause aus. Sie wird erst gegen Ende der Spiele zum Einsatz kommen. Die regionalen Sportler ermöglichen uns erste Einblicke in ihr Olympia-Fotoalbum. RAN