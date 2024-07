Raserstrecke Salhöhe: Jetzt greifen Polizei und Kanton durch  – Nur noch Tempo 60

Seit mehreren Wochen stellt die Kantonspolizei eine Akzentuierung der Verkehrssicherheitsproblematik auf der Saalhofstrasse in Erlinsbach fest. Der Motorradverkehr über die Salhöhe hat sich seit der Fertigstellung des Strassenausbaus deutlich erhöht. Besonders fällt eine aktive Szene auf, welche die Passstrasse als Renn- und/oder Trainingsstrecke missbraucht und damit sämtliche Verkehrsteilnehmende gefährdet. Einerseits handelt es sich dabei um Motorradlenkende, welche das persönliche und das technische Limit auf der kurvenreichen Strecke herausfordern. Andererseits üben Neulenkende das Kurvenfahren auf dem Motorrad.

Ein Dutzend Unfälle in zwei Monaten

In den letzten zwei Monaten kam es zu rund einem Dutzend Unfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Unlängst verstarb ein junger Motorradfahrer nach einem Sturz auf dieser Strecke. Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen mehrten sich die gefährlichen Verkehrssituationen für alle Verkehrsteilnehmenden. Zudem handelt es sich bei der Passtrasse um eine Ausflugsstrecke mit divergierender Benutzerstruktur. Die Strasse stellt die wichtigste Zufahrt zur Klinik Barmelweid dar und ist ausserdem in einem engen Fahrplan an das öffentliche Linienbusnetz angeschlossen. Die Häufung von Gefahrenmomenten löst bei den Nutzerinnen und Nutzern der Strasse grosse Unsicherheit aus.