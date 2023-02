Speuzer Fasnacht ganz im Zeichen der vielen Jubiläen – Mit Bildergalerie

850 Jahre Speuz, 77 Jahre Tambouren Erlinsbach, 44 Jahre Fasnachtskomitee und 20 Jahre G’Oldies: In Erlinsbach gibt es in diesem Jahr mehrere Gründe um zu Feiern. Die vielen Zahlen waren den Narren egal, denn sie feierten die Tatsache, dass es nach zwei Coronajahren nun wieder eine richtige Fasnacht gibt. Der sonntägliche Umzug — einer der Höhepunkt der Fasnacht — war mit 23 Gruppierungen nicht so lang wie auch schon, doch das schien den unzähligen Besuchern egal zu sein. Sie genossen die gute Stimmung und das Zusammensein. Während vier Tagen liessen es die Speuzer richtig krachen und es war dem neuen Fasnachtskomitee zu gönnen, dass es seine Feuertaufe mit Bravour bestand. RAN