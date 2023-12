Staffeleggstrasse wird ab Februar saniert – Arbeiten bedingen eine Vollsperrung

Die Kantonsstrasse (K474) zwischen Passbeizli Staffelegg und Thalheim wird ab Ende Februar 2024 saniert. Ursprünglich war die Sanierung früher geplant. Der Projektleiter Philipp Kohler erklärt: «Wir haben uns entschieden, zwei Sanierungen auf der Kantonsstrasse zu verbinden, deshalb erfolgt Baustart nun später.» Für beide Projekte ist eine Sperrung der Strasse nötig aufgrund der schmalen Platzverhältnisse. Es ist nicht möglich, die Baumaschinen und den Verkehr nebeneinander durch die Strassenbaustelle zu führen. Die Umleitungen für den motorisierten Verkehr werden grossräumig ausfallen, je nach Fahrtrichtung via Bözberg oder über den Rohrerwald, Auenstein und Veltheim. Für Fussgänger und Velofahrer werden vor Ort provisorische Lösungen angeboten.

Der Strassenbelag wird auf der zirka 1,2 Kilometer langen Strecke erneuert und die Strassenentwässerung angepasst. Nach der Abzweigung Passbeizli Staffelegg in Richtung Thalheim wird auf der linken Strassenseite ein Betonrigel mit Verankerung in den Felsen erstellt. Dieser soll die zukünftige Strasse an Ort halten. Dasselbe ist auch im Waldstück Brändisried geplant, wo heute die Bewegung des Untergrunds sichtbar sind. Der Wanderweg von den zwei Parkplätzen auf der Höheren Passhöhe zur Bushaltestelle Staffelegg Passhöhe wird von der Kantonsstrasse abgetrennt oder wegverlegt, dies dank der grosszügigen Unterstützung eines Landbesitzers.