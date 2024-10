Starke Seilschaft seit 150 Jahren – Grosse Jubiläumsfeier mit Musik und Gästen im Stadtsaal

Über 150 Mitglieder und Gäste feierten im Stadtsaal das 150-Jahr-Jubiläum des SAC Zofingen.

Bilder: Jil Lüscher

Die Sektion Zofingen des Schweizer Alpen-Clubs SAC feierte ihr 150-Jahre-Jubiläum am Samstag mit einem stimmigen Festakt. Höhepunkt des unterhaltsamen Abends war ein Vortrag des Extremsportlers und Gleitschirmpiloten Chrigel Maurer zum Projekt «xPeaks».

Sie sei mit ihren rund 900 Mitgliedern zwar nicht die grösste Sektion, «sie hat aber grossen Einfluss», meinte der SAC-Zentralpräsident Stefan Goerre in seiner Grussbotschaft an die Jubilarin. Von gross-artig darf auch im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten gesprochen werden. Das Jubiläums-OK-Team mit Edi Roth an der Spitze hat den zahlreichen Gästen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das vom ehemaligen SRF-Radiomann Thommy Dätwyler locker pointiert moderiert worden ist. Den musikalischen Rahmen setzte das Duo «Querbeet» mit Anna Kohler an der Geige und Gaby Werner am Akkordeon.

Check von der Stadtpräsidentin

Von Christiane Guyer gab es nicht nur eine herzliche Gratulation von der Stadt Zofingen, die Stadtpräsidentin hatte auch ein grosszügiges Geschenk in Form eines Checks mitgebracht – 150 Jahre à 10 Franken, könnte die Gleichung dazu lauten. SAC-Sektion Zofingen bedeute 150 Jahre Begeisterung für die Natur, stehe für Weitsicht, Abenteuerlust, Freundschaft und für Teamgeist. «Bergtouren schweissen zusammen, man hängt am selben Seil und muss am selben Strick ziehen» – diesen Gemeinschaftssinn wünschte ich mir vermehrt auch für unsere Gesellschaft, inklusive Politik», sagte Christiane Guyer.

Ein Gemeinschaftssinn, der in einem vom OK-Mitglied Raphael Nadler produzierten Film zur Vermigelhütte eindrücklich dokumentiert wurde. Das Haus ist zusammen mit der Lauteraarhütte im Besitz der SAC-Sektion Zofingen. In faszinierenden Bildern und emotionalen Statements zeigt der Film, wie die SAC-Familie im hinteren Unteralptal ob Andermatt, in sehr viel Fronarbeit, handwerklichem Geschick und Schweiss, ein wahres Bijou errichtet hat.

Ein multimedialer Genuss war zum Schluss der Vortrag von Chrigel Maurer aus Frutigen. Der Extremsportler und Gleitschirmpilot hat die Jubiläums-Gäste auf seine xPeaks-Tour mitgenommen, in der er zusammen mit seinem Kollegen Peter von Känel diesen Sommer in 51 Tagen alle Gipfel der 82 über 4000 Meter hohen Berge der Alpen zu Fuss oder fliegend mit dem Gleitschirm gemeistert hat.

Als Frauen noch Frauenzimmer waren

Walter Bertschi, der Präsident der SAC Sektion Zofingen, hätte als Schlusspunkt des schönen Abends gerne das verdienstvolle Mitglied Willy Hartmann zum Ehrenmitglied ernannt, er musste ihn aber aus statutarischen Gründen auf die nächste GV vertrösten. Geehrt wurde Hartmann für seine jahrelange, grossartige Arbeit zu Gunsten der Sektion Zofingen aber trotzdem.

In diesem Zusammenhang ein Abstecher zur Vermigel-Hüttenchefin Franziska Scherrer und zu Brigitte Holderegger, Sektionspräsidentin von 2001-2006: Beide waren in der Historie der SAC-Sektion Zofingen die ersten Frauen in ihren Funktionen. Das wurde auch Zeit, im Protokoll der Gründungsversammlung vom 10. November 1874 heisst es (Zitatauszug): «Nachdem auf Anregung, Ehrenmitglieder, zumal Frauenzimmer aufzunehmen, noch kein bezüglicher Antrag gestellt worden ist ….». Nachzulesen in der Jubiläumsschrift 150 Jahre SAC Sektion Zofingen. Jil Lüscher