Swiss Bike Cup: Gränichen als perfekter Ort für das Finale

Vom Saisonstart zum Saisonfinale: Der Racing Club Gränichen organisiert im kommenden Jahr das Saisonfinale des Swiss Bike Cups. Weil die Tamaro Trophy im Tessin in die Rennserie zurückkehrt und sich für die Durchführung des Saisonstarts bewarb, gaben die Gränicher diesen Termin dankend ab. Die Frühlingsrennen im März waren zwar ein Teilnehmererfolg, doch das kalte Wetter, frühe Dunkelheit und die logistische Herausforderung rund um Auf- und Abbau sorgten für zunehmenden Druck auf das Organisationsteam. «Die Rennen in Gränichen finden neu fünf Tage nach dem Weltcup auf der Lenzerheide statt», erklärt der Gränicher OK-Präsident Rafael Geiser. «Dadurch erhoffen wir uns, dass noch einige internationale Stars bei uns an den Start kommen, bevor sie dann an den Weltcup nach Übersee reisen.»