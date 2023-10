Technische Betriebe Oberes Suhrental gegründet

In einem ersten Schritt werden die Wasserversorgungen der drei Gemeinden per 1. Januar 2024 in die TBOS überführt.

Nach der organisatorischen Zusammenführung stehen verschiedene Bauprojekte an, wie der Neubau eines Wasserreservoirs in Staffelbach als Ersatz für die beiden in die Jahre gekom-menen Reservoire in Moosleerau und Staffelbach und die Verbindungsleitung zwischen Kirchleerau und Staffelbach. Diese Projekte sollen in den Jahren 2026 bis 2029 realisiert wer-den, wie es auf Anfrage heisst.