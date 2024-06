Torhüter Jannis Scheidiger zieht im Sommer 2025 weiter – Ivan Herceg bleibt bis 2026

Jannis Scheidiger hat eine starke Saison hingelegt, hielt phasenweise überragend. Mit seinen Paraden hat der Torhüter entscheidend dazu beigetragen, dass der HSC Suhr Aarau die Qualifikation in der Quickline Handball League auf dem 5. Rang abgeschlossen hat und dass es im Playoff-Viertelfinal zu dieser so engen Serie gegen Pfadi Winterthur gekommen ist.

«Ich glaube, dass Kriens-Luzern der richtige nächste Schritt ist – für meine sportliche und persönliche Entwicklung», sagt Jannis Scheidiger. Die Dankbarkeit Scheidigers gegenüber dem HSC Suhr Aarau ist gross, hat der Verein ihm doch die Chance geboten, sich in der höchsten Schweizer Liga zu etablieren. Mittlerweile steht er bei 83 QHL-Spielen. Der 21-Jährige sagt: «Ich habe viel Vertrauen gespürt und viel Spielzeit erhalten. Dadurch habe ich mich auch für die Nationalmannschaft empfehlen können. Ohne dieses Vertrauen und die Spielzeit wäre all dies nicht möglich gewesen. Der HSC hat einen wichtigen Platz in meinem Herzen.» In der kommenden Saison will Scheidiger im Trikot von Suhr Aarau noch einmal angreifen und mithelfen, die Ziele des Vereins und der Mannschaft zu erreichen.