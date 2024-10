Durch verschiedene Massnahmen wird auch im Aargau der Mädchen- und Frauenfussball gefördert

Bild: AFV/ZVG

Trainerinnen-Förderung in Gränichen vor der Frauen-EM in der Schweiz

Drei Aargauer Sportverbände starten im Hinblick auf die im Jahr 2025 in der Schweiz stattfindende Fussball-EM der Frauen eine breite Kampagne für den Frauenfussball. Neben Kursen im freiwilligen Schulsport starten im Oktober in Gränichen Ausbildungen für angehende Trainerinnen.

Die UEFA Women’s EURO 2025 findet vom 2. bis 27. Juli 2025 in acht verschiedenen Schweizer Städten statt. Sie gilt als die grösste europäische Sportveranstaltung für Frauen. Im Hinblick auf eine wahrscheinliche Zunahme fussballinteresierter Mädchen und Frauen startet auch der Aargauer Fussballverband AFV eine Offensive. Zunächst wurden Möglichkeiten geschaffen, dass Mädchen innerhalb der Schulstrukturen das Fussballspielen kennen können. Dabei wurde die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen gefördert. Der freiwillige Schulsport findet seither in den teilnehmenden Schulen über Mittag und zu Randzeiten statt und wird finanziell durch J+S und den Kanton Aargau unterstützt. Bereits in den Jahren 2021 bis 2023 wurde seitens AFV zudem die Gewinnung von Juniorinnen im Alter von 5-8 Jahren gefördert

Nachwuchsspielerinnen brauchen aber auch erfahrene Trainer und Trainerinnen. Aus diesem Grund geht der Fussballverband einen Schritt weiter und bietet in Zusammenarbeit mit der Sektion Sport des Kantons Aargau und der IG Sport Aargau spezielle Kurse für angehende Fussball-Trainerinnen an: Vom 14. bis 15. und vom 28. bis 30. Oktober wird die erste J+S Grundausbildung Fussball (Kurs C-Basic) exklusiv für Frauen durchgeführt. Tobias Steinemann, Projektverantwortlicher beim AFV, spricht in einer Mitteilung von einem «historischen Angebot» im Kanton Aargau: «Dies stärkt die Rolle der Frauen im Fussball und markiert einen wichtigen Schritt in der so genannten «Legacy-Strategie» der kommenden Europameisterschaft.» Diese Strategie zielt darauf ab, den Mädchen- und Frauenfussball mit gezielten Massnahmen langfristig voranzubringen.

Trainerinnen-Anteil von 7,5 Prozent