Überlegungen der überparteilichen Gruppe für den «Maienzug als Fest für alle»

Dezentraler Maienzug

Der neue Maienzug konzentriert sich (wie auch der Bachfischet) auf die Altstadt und den Schachen. Dadurch fühlen sich Quartiere, die traditionell einen Teil zum Maienzug beisteuerten, ihres Fests und ein Stück weit auch ihrer Quartieridentität beraubt. Sowohl die Oberaarauer Quartiere als auch die Telli waren stolz auf ihren Beitrag zum Maienzug. Es müsste ein Weg gefunden werden, wie der Telliring und die Schanz wieder Teil des Maienzugs werden können. Auch die traditionelle Umzugsroute durch die Metzgergasse und die Laurenzenvorstadt wurde von vielen sehr geschätzt. Das heisst nicht, dass alles wieder so werden muss wie früher, sondern wir ermutigen die Aarauer Gesellschaft, auf neuen Wegen zu denken.



Bankett auf der Schanz: Traditionen verbinden die Menschen. Das Bankett mit gemeinsamem Essen, Trinken und Feiern ist für Aarauerinnen und Aarauer mit schönen Erinnerungen und Freundschaften verbunden. Es fehlt bisweilen etwas an Schatten und es ist räumlich eng, grössere Probleme sind dadurch aber nie entstanden. Könnten Sonnenschirme oder Sonnensegel eine Lösung sein? Könnte allfälligen Platzproblemen nicht auch mit weiteren Bänken auf dem Areal der Bezirksschule begegnet werden oder wäre eine Durchführung an zwei Standorten denkbar? Das Bankett auf der Schanz gehört ganz wesentlich zum Maienzug und sollte beibehalten werden. Es wäre zudem wünschenswert, wenn am Abend die Schanz offen bliebe.



Morgenfeier im Telliring: Es gibt kaum einen feierlicheren Ort in Aarau als den Telliring mit seinen mächtigen Bäumen und seiner langen Geschichte. Seit 1890 wird die Morgenfeier im Telliring durchgeführt. Für das Telliquartier war der Maienzug der einzige Anlass im Jahr, an dem dieser stimmungsvolle Platz öffentlich genutzt wurde. Vor allem Familien und ältere Menschen in der Telli identifizierten sich immer stark mit dem Maienzug auf dem Telliring und vermissten ihn in diesem Jahr sehr. Das Platzproblem war schon vor einigen

Jahren in der Maienzugskommission Thema, und die Machbarkeit eines

grösseren Anlasses wurde geprüft. Die Umsetzung einer grösseren Tribüne scheiterte schliesslich an den Kosten und nicht an der Machbarkeit. Berechnungen von damals haben gezeigt, dass die Tribünen um mind. einen Drittel erhöht werden könnten, ohne dass der Baumbestand betroffen wäre oder die Choreographien angepasst werden müssten. Vielleicht könnte diese Priorisierung nun überdacht werden? Früher nahmen an der Morgenfeier nur die Primarschulen teil. Während die Oberstufe keinesfalls ausgeschlossen werden soll, könnte ihre Teilnahme vielleicht als Kompromiss freiwillig gemacht werden?



Raum für die Kinder und Jugendlichen: Der Maienzug ist ein Fest für alle, besonders aber für die Kinder, so hiess es im Maienzugslied. In der aktuellen Debatte schienen die Kinder zu kurz zu kommen, das wird von beiden Seiten als Argument angeführt. Der spätere Beginn des Umzugs zum Beispiel soll den Kleinen am Morgen Stress ersparen, setzt sie aber während der Morgenfeier grösserer Hitze und physischer Belastung aus, besonders, wenn es kein Znüni mehr gibt.

Der Verzicht auf die Rede der Jugendlichen aus der Kanti macht den Ablauf der Morgenfeier effizienter und vielleicht auch moderner. Die Stimme der Jugend wurde aber in Aarau nie so stark wahrgenommen wie am Maienzug, und dieser einzigartige Raum für Meinungsäusserung sollte nicht aufgelöst werden. Auch die Umzugsroute wurde von Traditionalisten wie von Neuenzüglern zur Instrumentalisierung der Kinder verwendet, sie ist länger, andererseits sind die Zuschauer näher am Umzug dran und die Kinder können sie besser erkennen. Das Argument «für die Kinder» kann auf alle Seiten ausgelegt werden, denn die Bedürfnisse der Kinder sind sehr unterschiedlich. Sie werden auch gerne mit den Bedürfnissen der Eltern und Lehrpersonen vermischt.

Wir versuchen uns hier deshalb auf Punkte zu konzentrieren, die für alle jungen Aarauerinnern und Aarauer einen Mehrwert bedeuten könnten, ohne «neuenzüglerische» oder «traditionalistische» Färbung:

Vorschläge zum Weiterdenken: Neue Ansätze wie Poetry-Slam und andere kreative Beiträge der Jugendlichen könnten ausprobiert werden. Damit würde das Problem der langweiligen Reden gelöst, aber der Raum für die Stimme der Jugend erhalten.



Der Klimawandel wird die Mittagszeit in Aarau tendenziell heisser machen. Eine Beschattung der Tribüne (egal an welchem Standort) sollte ebenso angedacht werden wie eine Veränderung des Ablaufs, der die Kinder nicht während der heissesten Tageszeit stundenlang der Sonne aussetzt.



Der Morgen ist für 4-jährige sehr lang, die Distanzen weit (auf beiden Routen). Die Wiedereinführung eines Imbisses zumindest für die Kleinsten kann dabei helfen. Ein rascherer Übergang von Umzug zur Morgenfeier müsste auch überdacht werden. Wie kann das besser organisiert werden?



Die Erhöhung des Geldwerts der Bons für die Chilbi ist wohl unbestritten. Sie könnten aber auch noch am Samstag ihre Gültigkeit behalten, denn dann möchten viele Jugendliche nochmals ohne die Maienzügler

und besonders ohne die Erwachsenen auf die Chilbi.



Für die Kinder findet am Freitagnachmittag wenig Programm statt. Tanz auf dem Maienzugplatz ist besonders für die Kleinen ein Highlight. Für die Teenager ist das Angebot jedoch beschränkt. Wie wäre es mit der Wiedereinführung einer Kinder- und einer Jugenddisco?