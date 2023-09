10 Jahre Hightech Zentrum Aargau: «Eine gute Sache»

Die ersten 10 Jahre stellten eine Wegmarke dar, die «ein bisschen stolz» mache, sagte Peter Gehler (Safenwil), Präsident des Verwaltungsrats der Hightech Zentrum Aargau AG (HTZ), am Jubiläums-Jahresanlass in Aarau. Die Verantwortlichen des HTZ hätten die politischen Instanzen nach einer Phase heftiger Diskussionen über Sinn und Unsinn eines Hightech Zentrums mit Taten davon überzeugt, «dass das HTZ eine gute Sache ist». Am 14. September 2021 beschloss der Grosse Rat des Kantons Aargau die unbefristete Weiterführung des HTZ.