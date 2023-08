713 Kandidierende für die 16 Aargauer Nationalratssitze

Nummerierung der Listen

Die eingereichten Wahlvorschläge wurden den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend mit arabischen Zahlen nummeriert. Dabei erfolgt die Nummerierung der Listen aufgrund des Stimmenanteils bei den letzten Nationalratswahlen. Die Partei oder Gruppierung, die im Jahr 2019 am meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte, erhält die Nummer 1. Reicht eine Gruppierung mehrere Listen ein, die nach Region, Alter, Geschlecht oder Flügel der Gruppierung aufgeteilt sind, so erhalten diese Listen die gleiche Nummer und werden zusätzlich mit einem kleinen Buchstaben gekennzeichnet. Die Stammliste erhält dabei den Buchstaben „a“.

Neu eingereichte Listen erhalten die noch nicht belegten Nummern; über die Zuteilung entscheidet das Los. Zehn Parteien und Gruppierungen, die sich bereits an den Nationalratswahlen 2019 beteiligten, haben auch 2023 einen Wahlvorschlag eingereicht. Damit sind die Listennummern 01 bis 10 belegt. Fünf Parteien und Gruppierungen treten 2023 erstmals zu den Nationalratswahlen an.