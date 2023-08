Pupils raising their hands during class at the elementary school

84’110 Aargauer Volksschülerinnen und -schüler starten ins neue Schuljahr

Am Montagmorgen starteten insgesamt 84'110 Aargauer Schülerinnen und Schüler an der öffentlichen Volksschule ins neue Schuljahr 2023/24. 81'800 davon besuchen eine Regelklasse im Kanton Aargau, 2310 im Aargau wohnhafte Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen werden in einer Tagessonderschule oder einem Schulheim unterrichtet. Auf der Sekundarstufe II sind 8421 Eintritte in weiterführende Schulen und die Berufsbildung zu verzeichnen. Seit mehreren Jahren entscheiden sich die Jugendlichen in konstanten Anteilen zu rund 80 Prozent für die Berufsbildung, zu 16 Prozent für einen gymnasialen Ausbildungsgang und zu 4 Prozent für die Fachmittelschule (FMS).