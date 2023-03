Die Haltestelle Binzenhof in Aarau wird behindertengerecht und mit Schutzinsel und Barrieren für die Fussgängerquerung ausgestattet. Bild: AVA

Aarau: WSB-Haltestelle «Binzenhof» erhält Schutzinsel und Barrieren

Am Montag, 20. März 2023 beginnen die Arbeiten für die Sanierung der Haltestelle Binzenhof in Aarau. Die Haltstelle der Wynental- und Suhrentalbahn wird bis Mitte September 2023 modernisiert und an die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst. Gleichzeitig wird eine neue, mit Schutzinsel und Barrieren ausgestatteten Fussgängerquerung erstellt. Während den Arbeiten ist auf der Entfelderstrasse mit Einschränkungen zu rechnen.