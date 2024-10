Bauarbeiten: Unterbruch der WSB

Die Ersatzbusse fahren ab den Bushaltestellen «Nachtbus/Bahnersatz». Abhängig von der Haltestelle kann ab Bahnhof ein kurzer Fussweg erforderlich sein. Vor Ort angebrachte Übersichtskarten informieren über den genauen Abfahrtsort. Reisende in Richtung Schöftland steigen in Aarau auf die bereitstehenden Busse um (Bushaltestelle Bahnhof Süd an der Hinteren Bahnhofstrasse). Reisende in Richtung Menziken steigen in Aarau auf die bereitstehenden Züge um – zwischen Aarau und Menziken verkehren die Züge wie gewohnt. Achtung: Der Velotransport in den Ersatzbussen ist nur bei ausreichender Kapazität möglich.