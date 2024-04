Im Jahr 2023 verzeichnete Aargau Verkehr mit rund 26.4 Millionen Fahrgästen einen historischen Höchststand.

Bild: AVA

Aargau Verkehr verzeichnet erfolgreiches Geschäftsjahr 2023

Mit dem Betrieb der neuen Limmattal Bahn beförderte die Aargau Verkehr AG (AVA) im vergangenen Jahr erstmals über 26 Millionen Fahrgäste. Dank dieser Rekordzahl an Reisenden schreibt das Unternehmen nach finanziell herausfordernden Jahren wieder schwarze Zahlen. Das schnelle Wachstum und die Inbetriebnahme des neuen Hauptsitzes in Aarau markierten bedeutende Schritte in der Unternehmensentwicklung.