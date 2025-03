lots of people outside in the open air. a background of unrecognizable people. Pandemonium in the metropolis. Overpopulation of the modern city. A lot of urban residents have a rear view.

Shutterstock

Aargauer Bevölkerung wächst im Jahr 2024 um 8301 Personen

Die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Aargau nahm 2024 um 8301 Personen oder 1,1 Prozent zu und betrug Ende Jahr 735'536 Personen. Hauptgrund für die Bevölkerungszunahme war erneut die positive Wanderungsbilanz. Gegenüber dem Vorjahr fiel diese jedoch um 2'303 Personen tiefer aus.