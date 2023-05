Aargauer Delegation zu Besuch beim Papst – drei Aargauer Gardisten vereidigt

Sacco di Roma

Am 6. Mai 1527 verteidigten 189 Schweizergardisten Papst Clemens VII. bei der Plünderung Roms (Sacco di Roma). Die Stadt wurde damals von 24’000 führungslosen Landsknechten und Söldnern belagert. Zwei Drittel der Päpstlichen Garde kamen bei der entscheidenden Schlacht ums Leben. 42 Gardisten aber verhalfen dem Papst zur Flucht in die nahe Engelsburg und retteten so sein Leben. In Erinnerung an diesen Tag schwören die neu eintretenden Gardisten jeweils am 6. Mai in feierlichem Rahmen den Heiligen Vater ebenfalls mit ihrem Leben zu beschützen. AG