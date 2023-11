Aargauer Industriegeschichten, Band 2: «Die Erfolgsstory der Zweifel Pomy-Chips AG in Spreitenbach»

Die Firma Zweifel Pomy-Chips AG produziert seit den späten 1950er-Jahren Kartoffelchips, zuerst in Zürich-Höngg und seit 1970 in Spreitenbach. Die Firma ist mit ihren zahlreichen Produkten am Schweizer Markt erfolgreich: So setzte sich der 1962 gegründete Frisch-Service ursprünglich aus einer Flotte von zehn VW-Bussen zusammen. Diese belieferten die gesamte Schweiz mit frischesten Chips und waren zugleich auch Werbeträger für die Marken mit dem Z.