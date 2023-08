Aargauer Landwirtschaft – ALA23: Willkommen auf deinem Bauernhof

Alois Huber (OK-Präsident ALA23), Christoph Hagenbuch (Präsident Bauernverband Aargau), Ralf Bucher (Geschäftsführer Bauernverband Aargau) und Markus Dieth (Landwirtschaftsdirektor Kanton Aargau). Bild: ALA

Am 30. August öffnet die ALA23, die grosse Ausstellung der Aargauer Landwirtschaft, auf der Schützenmatte in Lenzburg ihre Tore. Unter dem Motto «Willkommen auf deinem Bauernhof» präsentiert sich die Aargauer Landwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist gross. Sie haben vor Ort die Rüebli getestet.

«Mit dem Slogan ’Willkommen auf deinem Bauernhof‘ wollen wir die erwarteten 50’000 Besuchenden begrüssen und aufzeigen, wie jede und jeder mit seinem Konsumverhalten indirekt auf den Aargauer Bauernhöfen mitbestimmen kann», erklärt BVA-Präsident Christoph Hagenbuch. Diese grosse Vielfalt der Aargauer Landwirtschaft soll an der ALA23 genussvoll, erlebbar und möglichst real aufgezeigt werden. Dass sie dies ist, demonstrierten die Verantwortlichen gleich vor Ort, indem sie im Rüeblifeld ein Rüebli ausgruben und herzhaft hineinbissen.

Gemüse, Obst, Getreide, Biodiversität, Kühe, Bibeli und ein spannendes Arenaprogramm

«Im fast 20‘000 m2 grossen Pflanzgarten zeigen wir alle wichtigen Kulturen der Aargauer Landwirtschaft», erklärt OK-Präsident und Nationalrat Alois Huber. Von der gedeckten Obstanlage, den Gemüsefeldern, Getreidefeldern und der integrierten Biodiversität. Auch zahlreiche Tierarten können hautnah erlebt werden. Eine Milchviehherde lebt während der ALA23 im Tierzelt, darf täglich auf die Weide und wird von einem Melkroboter gemolken. Im Hühnerstall kann man den Bibeli beim Schlüpfen zusehen. In der Arena werden in zahlreichen Präsentationen Tiere, Traktoren und Maschinen sowie weitere Höhepunkte gezeigt. Etwa werden in der Arena Salate mit einer Setzmaschine direkt in den Boden gepflanzt, eine Drohne steigt auf, und natürlich werden die Rennsäuli angefeuert.

Aargauer Produkte geniessen, mit den ÖV anreisen

Unsere regionalen Köstlichkeiten stillen Durst und Hunger in der grossen Buurestube, der Landfrauen-Kafistube, im Jägerland, beim Wybronne, in der Crêperie oder an zahlreichen Food-Ständen, den sogenannten Farmy-Ständen. «Ich bin besonders stolz, dass wir an der ALA23 bis auf wenige Ausnahmen ausschliesslich Aargauer Produkte anbieten können», sagt OK-Präsident Huber. Die Nachhaltigkeit wird in der Landwirtschaft generell gross geschrieben. So setzt die ALA23 auf Mehrweggeschirr und freut sich, wenn die Besucher vor allem mit dem ÖV anreisen. Dazu wird ein Rabatt von 30 Prozent auf die Anreise angeboten, der mit dem Promocode «ALA2023» aktiviert werden kann.

Kantonszelt «Innovativ – Nachhaltig – Gesund»

Ebenfalls einen Besuch wert ist das grosse Kantonszelt, das von Landwirtschaft Aargau inklusive dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg bespielt wird. Begeistert hielt Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth fest, dass «ein spannendes Rösslispiel mit attraktiven Preisen, die Degustation der Finalweine der diesjährigen Staatsweinkürung oder ein Flug als Insekt durch eine Biodiversitätsförderfläche und viele weitere Attraktionen auf die Besuchenden im Kantonszelt warten». Er betonte an der Medienorientierung die grosse Bedeutung der Aargauer Landwirtschaft als Top-5-Agrarkanton und dass es wichtig sei, die im Aargau bereits solid gebauten Brücken zwischen Stadt- und Landbevölkerung zu pflegen und zu unterhalten. Die ALA23 ist dazu der perfekte Anlass.

Attraktives Kinderprogramm

Auf die kleinen Besucher wartet ein grosser Bauernhofspielplatz, der alle Herzen höherschlagen lässt. Das Gelände kann mit dem Rössli-Tram abgefahren und an vier verschiedenen Orten kann Glace vom Hof probiert werden. Ein Wettbewerb über das ganze Festgelände spornt die Kinder zudem zusätzlich an, die ganze ALA23 zu begehen.

Tickets für Pferdenacht und Gourmet-Dinner jetzt sichern