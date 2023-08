Aargauer Senior verliert 20 000 Franken an Telefonbetrüger 

Es laufe ein Verfahren wegen Geldwäscherei, erklärte die Stimme am Telefon dem Aargauer Senior. Nun sei wichtig, dass sein Geld auf dessen Echtheit überprüft werden könne, so der vermeintliche Polizist am Telefon. Der Senior liess sich überrumpeln und hob bei der Bank 20’000 Franken ab. Dem immer noch am Telefon wartenden Betrüger musste er dann die Nummern der Banknoten nennen, um zu erfahren, dass es sich um Falschgeld handle. Der Senior folgte der Anweisung, sich mit dem Geld zu einem vereinbarten Ort zu begeben. Weil letzte Zweifel ihn zögern liessen, soll ihm der eingetroffene Kurier das Geld kurzerhand entrissen haben.