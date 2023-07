Unhaltbaren hygienischen Bedingungen: Der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales musste am 3. Juli 2023 im Bezirk Bremgarten eine Wohnung mit 29 Katzen räumen. Symbolbild: Shutterstock

Aargauer Veterinärdienst holt 29 Katzen aus einer Wohnung

Der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales hat am 3. Juli 2023 bei einer Tierhalterin im Bezirk Bremgarten 29 Katzen vorgefunden, die in unhaltbaren hygienischen Bedingungen lebten. Die Katzen wurden in verschiedenen Heimen untergebracht und werden tierärztlich versorgt. Der Veterinärdienst wird der Tierhalterin ein Halteverbot für Katzen auferlegen.