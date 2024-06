Aargauer Wald bleibt fest in Frauenhand: Gertrud Jost folgt auf Vreni Friker

Die 102. Generalversammlung von WaldAargau fand am 12. Juni in der neu errichteten Mehrzweckhalle in Untersiggenthal statt. Der wichtigste Punkt der Versammlung war die Neubesetzung des Präsidiums. Die langjährige Präsidentin Vreni Friker, die den Verband von 2014 bis 2024 führte, trat zurück und wurde feierlich verabschiedet. Ihr grosses Engagement, das den Verband in den letzten Jahren massgeblich prägte, wurde besonders gewürdigt. Die Volksabstimmung «Ja für euse Wald» und der Holzförderartikel, der ins Waldgesetz aufgenommen wurde, sind nur zwei von vielen Beispielen ihres Wirkens.