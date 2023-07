Aargauer Wald in der Grösse von 450 Fussballfeldern wieder aufgeforstet

In den Jahren 2021 und 2022 wurden insgesamt 225 Hektaren (rund 450 Fussballfelder) Schadenfläche wiederbewaldet, in erster Linie durch Naturverjüngung mit Ergänzungspflanzungen, erklärten die Verantwortlichen des Kantons Aargau bei einem Medientermin am Donnerstag im Aarauer Oberholz. 29 Hektaren davon wurden mit Eichen bepflanzt, 11 Hektaren durch «Gastbaumarten» wie Douglasie, Baumhasel, Roteiche und Atlaszeder.