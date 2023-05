Abschlussprüfung für den neuen Stv. des Kommandant der ZSO aargauSüd

Oberleutnant Dominic Zumbühl war zuständig für die Beschaffung der Arbeiten in Absprache mit den Gemeinden in der Region, für die Planung und Verteilung der Aufgaben innerhalb der Mannschaft und während des Einsatzes hatte er als Leiter des Anlasses die Hauptverantwortung für einen reibungslosen Ablauf des WKs. Oberstleutnant Edi Herzog (Leiter der Sektion Ausbildung, Zivilschutz Aargau) war vor Ort, um sich ein Bild von der geleisteten Arbeit zu verschaffen und um den angehenden Kommandanten zu beurteilen.

Im WK wurden die Pioniere in kleinere Arbeitsgruppen eingeteilt, welche unterschiedliche Aufträge erhielten. Eine Arbeitsgruppe hatte Waldwege in Zetzwil restauriert und die Bäche von Schwemmholz befreit. Zudem wurden die Hangstützen erneuert, damit der Waldweg bei starkem Regen nicht in den Bach geschwemmt wird. Eine zweite Arbeitsgruppe hatte sich um einen Wanderweg in Gontenschwil gekümmert. Der Kiesweg wurde ausgehoben, Rasengittersteine wurden verlegt, und die Regenrinne wurde vertieft, damit der Weg auch bei schlechtem Wetter sicher benutzt werden kann. Eine weitere Arbeitsgruppe war beim Waldhaus Stierenberg in Reinach und hatte dort das Dach vom Moos gereinigt, die Regenrinne repariert und einige Stellen abgeschliffen und neu lackiert. Von der Partnerorganisation Feuerwehr Oberwynental hatte die ZSO den Auftrag erhalten, Sandsäcke auf Defekte zu prüfen und auf einer Schwerlastpalette neu zu stapeln. Im Waldgebiet Sonnenberg hatten die Zivilschützer den Waldweg von Sträuchern befreit und somit ein Lichtraumprofil geschaffen. Ausserdem wurde in Gontenschwil im Wald ein Holzschopf inklusive Betonfundamente vollständig zurückgebaut und der Bauschutt entsorgt. Nicolas Perrin