KUKUK: Perlen der Kleinkunstszene zu Gast

Die neu zusammengestellte Kulturkommission (hinten von links): Erika Michel, Martin Bruder, Toni Jung, Peter Michel (Präsident) und Rolf Gerber; (vorne von links): Vreni Gubler, Tania Fiorini, Corinna Michel und Zsuzsanna Thurzo. Es fehlen Simone Koene, Dennis Koene und Irène Friedl.

Bild: hg.

Dank eines motivierten und engagierten neuen Teams kann die Geschichte der Kulturkommission Kukuk, welche immer wieder zu musikalischen Höhepunkten, zauberhaften Stunden und unterhaltsamen Comedyabenden auf den Bühnen in Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal einlädt, weitergeschrieben werden. Ein Blick auf das Programm 2024 ist vielversprechend und macht gluschtig.

Schien noch vor nicht allzu langer Zeit die Zukunft der Kulturkommission Kukuk ungewiss, ja drohte dieser aufgrund grosser Lücken im Team sogar das Aus, so konnte dank grossem Engagement einer neu zusammengewürfelten Crew das Ruder zum Glück noch herumgerissen werden. Ein kulturell breitgefächerte Unterhaltungsprogramm auf einem hohen, ansprechenden Niveau zu einem bezahlbaren Preis bleibt auf den Bühnen in Oberkulm, Unterkulm und Teufenthal also weiterhin bestehen.

Wie die Kulturkommission Kukuk anlässlich der Präsentation des Jahresprogramms 2024 festhielt, darf man auf ein erfolgreiches sich zu Ende neigendes Jahr zurückblicken. Relativ unerfahren, jedoch mit jeder Menge Motivation ist das neue Team ins 2023 gestartet. Wie Präsident Peter Michel festhielt, konnte man an den gelungenen Anlässen erfreulich viele Besucher begrüssen. «Wir hatten ein gutes Jahr, wir konnten viele wertvolle Erfahrungen sammeln, es hat Spass gemacht und nun freuen wir uns auf 2024.» Doch bevor dieses eingeläutet wird, steht am Samstag, 16. Dezember noch die Louisiana Christmas Night mit Zydeco Annie & Swamp Cats in der reformierten Kirche Unterkulm an. Wie klingt Weihnachten in New Orleans? Diese Frage beantworten die Musiker mit wunderschönen Balladen, akustischen CajunTwosteps und natürlich auch mit bekannten Christmas-Songs – ein berührender und wunderbar stimmungsvoller Konzertabend ist garantiert.

Zwei Komiker, ein etwas anderes Puppenspiel und eine Powerfrau

Die Kulturkommission Kukuk startet am Freitag, 12. Januar mit einem ersten Highlight ins neue Jahr. Zu Gast in der Mehrzweckhalle Teufenthal sind die beiden Komiker Gilbert & Oleg, welche in ihrem Programm «Robin Hood – The Great Resist» mit dieser weltbekannten Legende den Mut und das Aufbegehren gegen Unterdrückung und die Sehnsucht nach einem freien Leben besingen. Die beiden verstehen es politische Themen treffend aufzugreifen und doch humorvoll zu verpacken. «Als wir die beiden live gesehen haben, waren wir begeistert, Gilbert & Oleg dürften ein breites Publikum ansprechen», ist Rolf Gerber von der Kukuk überzeugt.

Ein Puppenspiel der ganz anderen Art steht am 24. Februar auf dem Programm. Menze & Schiwowa – das sind zwei singend spielende Darstellerinnen an Cello und Klavier, gleichzeitig aber auch zwei spielend singende Puppen an Klavier und Cello. Das Publikum kommt dabei in den Genuss von Liedern, die zart, mitreissend und melancholisch durch Klang- und Gemütswelten tragen und zu verzaubern wissen.

«Das Graue vom Himmel» besingt Birgit Süss am 22. März in Teufenthal. Die Powerfrau beschreibt das Älterwerden schonungslos aber mit viel Witz und buddelt sich wortreich durch den Unsinn des Lebens. Hemmungslos, bittersüss, wild und hochkomisch – Birgit Süss weiss ihre Zuhörerschaft zu unterhalten.

A cappella aus dem Seetal

Mit Ostinato sind am 3. Mai sechs Sänger auf der Oberkulmer Bühne zu Gast, welche sich selbst als «reifste Boygroup» bezeichnen. Die A-cappella-Gruppe nimmt die Sonnen- und Schattenseiten des Sports musikalisch auf die Schippe und gibt mitreissende Klassiker, herzzerreissende Liebeslieder und immer wieder gern gehörte Ohrwürmer zum Besten.

Am 8. Juni spielt die Band «Einzig und dr Andr» in Teufenthal Lieder und Geschichten aus Jugendtagen in der Provinz. Mit ihren Eigenkompositionen nehmen die drei charmanten Herren aus dem Kanton Uri ihr Publikum mit auf eine Reise zurück in die Jugendzeit. «Man kann lachen, träumen, ist zeitweise peinlich berührt und erkennt sich in den Songtexten selbst wieder. Dies wird ein Abend, um die Seele lo bambele lo», versprechen die Programmverantwortlichen.

Nach der Sommerpause steht schliesslich eine neue Ausgabe des traditionellen Soodhüsli-Konzertes auf dem Programm. Zu Gast ist am 16. August Tcha Simmons mit Band, welcher mit seinem breit gefächerten Repertoire und einer tollen Stimme für erstklassige musikalische Unterhaltung besorgt sein wird – Soul, Blues und Jazz vom Feinsten ist garantiert.

Ebenfalls fester Bestandteil des Jahresprogramms ist die Kukuk Comedy Night, welche am 21. September in der Mehrzweckhalle ihr 10-Jahr-Jubiläum feiert. «Wer da für Unterhaltung sorgt, wird noch nicht verraten. Es werden aber sicher drei bis vier unterschiedliche Künstler der Comedy-Szene sein, sodass sich für jeden Geschmack etwas findet», lädt Präsident Peter Michel ein.

Wer zu Gast am Sponsorenabend vom 8. November in Unterkulm sein wird, ist ebenfalls noch geheim.Wie immer aber erwartet die Besucher dann ein Kulturevent der Extraklasse, wo auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz kommen.

Schliesslich endet das Kulturjahr mit einem weiteren Höhepunkt. Dann, wenn am 14. Dezember der Mundartrocker George aus dem Berner Seeland zu Gast in der Unterkulmer Mehrzweckhalle sein wird. Ob griffige, treibende Rock-Rhythmen, Vollgas-Country oder Balladen, die das Herz berühren – George weiss mit seiner ehrlichen und sehr persönlichen Musik zu begeistern. «Wir sind stolz, George im Wynental begrüssen zu dürfen», freut sich Tania Fiorini auf einen Abend, wo nach Herzenslust mitgesungen und getanzt werden darf.

Ob mitreissende Musik, eher leise und gefühlvolle Töne, witzige Ausflüge oder Lebensweisheiten, neue Erfahrungen oder Situationen mit Wiedererkennungswert – das Jahresprogramm 2024 verspricht unterhaltsame Stunden fernab des Alltags und aller Hektik zum Zurücklehnen und Geniessen – Anlässe, die man sich unbedingt in der Agenda vormerken sollte. hg.

Weitere Infos unter www.zumkukuk.ch.