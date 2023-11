Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz: Martin Hitz übernimmt die Leitung

Martin Hitz ist Geschäftsleiter der AWB Comunova AG und Mitinhaber der AWB Beratungen AG. Als Berater hat er verschiedenen Gemeinden vielfältig unterstützt und insbesondere bei Gemeindefusionen begleitet, unter anderem auch Attelwil und Reitnau. In der Funktion als Geschäftsleiter führt er insbesondere die Geschäftsstelle der Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV). Durch diese Tätigkeit ist Martin Hitz im Kanton Aargau äusserst gut vernetzt sowie mit der Arbeit des Regierungsrats und der Verwaltung bestens vertraut. Unter anderem nimmt er auch Einsitz in gemeinsamen Gremien wie zum Beispiel der Paritätischen Kommission Asyl- und Flüchtlingswesen (PAKAF) oder dem Konsultationsgremium Kanton–Gemeinden (KKG). Martin Hitz verfügt über langjährige Führungserfahrung. Zudem hat er einen Executive MBA in der Fachrichtung Public Management erworben. Martin Hitz hat sich in einem kompetitiven Bewerbungsverfahren durchgesetzt.

Verdienter Ruhestand für Oberst Rolf Stäuble

Oberst Rolf Stäuble, aktueller Leiter der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz (AMB), trat am 1. Juni 1984 als Zivilschutz-Instruktor in die kantonale Verwaltung ein. Ab dem Jahr 1992 führte die Sektion Zivilschutz und ab dem Jahr 2000 war Oberst Rolf Stäuble Kreiskommandant des Kantons Aargau. In dieser Funktion leitete er von 2015 bis 2021 auch den Betrieb des Waffenplatzes Aarau. Von 1994 bis 2021 war er als stellvertretender Abteilungsleiter tätig. Daneben ist Oberst Rolf Stäuble in verschiedenen kantonalen und eidgenössischen Arbeitsgruppen und Kommissionen aktiv. Ende März 2024 wird Oberst Rolf Stäuble nach fast vierzigjährigem erfolgreichem Wirken für den Kanton Aargau pensioniert. Zuvor wird er die reibungslose Übergabe und Einarbeitungszeit an seinen Nachfolger sicherstellen. Im Namen des Regierungsrats spricht Landammann und Militärdirektor Jean-Pierre Gallati, Rolf Stäuble seinen Dank aus: «Rolf Stäuble hat den Kanton Aargau in der AMB und deren Vorläugereinheit während fast vier Jahrzehnten treu gedient. Er tat dies vorbildlich, umsichtig und mit grossem Einsatz. Zuletzt hat Oberst Stäuble mit seiner Abteilung die Teilrevision des Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes Aargau (BZG-AG) verantwortet, die der Grosse Rat in der Schlussabstimmung mit 134:1 Stimme beschlossen hat. Damit erhält der Kanton Aargau als erster Kanton eine obligatorische Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungsschutz.»