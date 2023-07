Äntefescht 2023: Die beiden Entfelden in ihrem Element

Nach sechs Jahren durften Ober- und Unterentfelden endlich wieder das Äntefescht feiern. «Das Äntefescht ist nicht nur ein Fest, sondern auch ein Symbol für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft unserer beider Dörfer. Es ist eine Gelegenheit unsere Traditionen und Kultur zu zelebrieren und stolz weiterzugeben», sagt OK-Präsident Guido Scherer in seiner Ansprache. «Lasst uns das Fest in vollen Zügen geniessen und lasst uns daran erinnern, wie auch wir alle einmal jung waren. Lasst uns von der Begeisterung und Energie der Jungen anstecken und feiert das Fest so, dass ihr euch am nächsten Äntefescht in drei Jahren gerne daran erinnert.» Und das haben die beiden Entfelden dann auch getan. Vier Tage lang wurde auf dem Schulareal und rund ums Gemeindehaus in Unterentfelden gefeiert, gefestet und getanzt. Einen grossen Teil zum äusserst gelungenen Fest beigetragen, haben die Vereine von Unter- und Oberentfelden. 20 Vereine stemmten den Festbetrieb mit 14 verschiedenen Beizlis. Von Raclette bis Dönerbox und von Tapas bis Fleischkäse boten sie den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältige kulinarisches Angebot und sorgten nebenbei auch noch für Unterhaltung. Grosser Höhepunkt war der Umzug am Samstagvormittag. Zum Äntefescht-Motto «Wir sind im Element» haben sich die Schulklassen so einiges überlegt, um sich kunterbunt zu präsentieren und dafür grossen Applaus zu ernten. Sarah Moll