«Tischlein deck dich» sucht freiwillige Helferinnen und Helfer

Die Non-Profit-Organisation Tischlein deck dich (TDD) sammelt Lebensmittel mit kurzen Ablaufzeiten oder kleinen Fehlern bei Grossverteilern und Spendern. Diese werden an Menschen in Not abgegeben. Dank dieser Zusammenarbeit werden grosse Mengen von Abfällen vermieden und die Umwelt geschont. TDD betreibt in 157 Ortschaften eine Lebensmittelabgabe. Im Oktober wird eine Abgabestelle in Oberentfelden eröffnet. Dafür werden praktisch begabte, kommunikative und teamfähige Mitarbeitende gesucht, die 1-2 mal pro Monat am Freitagnachmittag einen Einsatz leisten.