AEW gewinnt gemeinsam mit der ETH Zürich den Watt d’Or in der Kategorie Energietechnologien

In der Kategorie Energietechnologien hat die AEW Energie AG gemeinsam mit der ETH Zürich mit ihrer smarten Lösung für Optimierungsprobleme im Stromnetz gewonnen. Mit mathematischen Methoden und mithilfe der Digitalisierung tüfteln die Schweizer Hochschulen am Stromnetz der Zukunft, das immer komplexere Aufgaben zu meistern hat. Denn der Strom wird immer öfter dezentral zum Beispiel auf Hausdächern und Fassaden produziert. Eine Herausforderung für die Netzbetreiber, die diese wachsenden Strommengen abtransportieren müssen, da der physische Ausbau der Netze in der Regel mit hohen Kosten verbunden ist. Das Pilotprojekt der AEW Energie AG zusammen mit der ETH Zürich bietet eine smarte Lösung. Dank des Optimierungsalgorithmus könnte das Netz virtuell, also ganz ohne physischen Ausbau, gemäss Simulationen der ETH Zürich, um bis zu 10% verstärkt werden. Dies gelingt mit permanenten Echtzeitmessungen und Steuerbefehlen, die Blindleistung und Spannung im Netz optimal regeln. So kann die Solarenergie netzdienlich ausgebaut und der Netzbetrieb optimiert werden.