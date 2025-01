Alex Hürzeler übergibt an Martina Bircher

Nach 16 Amtsjahren hat Regierungsrat Alex Hürzeler am Silvestermorgen die Verantwortung für die Regierungsarbeit und Departementsführung in die Hände seiner im Oktober gewählten Nachfolgerin Martina Bircher gelegt. Symbolisch überreichte er ihr ein Set farbige Leuchtstifte. Er selbst habe diese jeweils grosszügig genutzt beim Aktenstudium. Die Stifte stehen somit für eine aktive Auseinandersetzung mit der künftigen Materie. «Ich wünsche Martina Bircher einen guten Start und bin überzeugt, dass sie sich als erfahrene Politikerin schnell mit den Geschäften des Departements BKS und des Gesamtregierungsrats vertraut machen wird», so Alex Hürzeler. Damit auch Martina Birchers Familie einen lebendigen Einblick in ihre neuen Aufgabenbereiche gewinnen kann, übergab Alex Hürzeler Martina Bircher einen Schlösserpass, welcher zu einem Eintritt in jedes Schloss von Museum Aargau für die ganze Familie berechtigt. Dankbar und zufrieden schaue er auf rund 30 Jahre politische Tätigkeit auf kommunaler und kantonaler Ebene zurück und freue sich, nun ohne fixe Pläne einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten.

Geschenke wurden ausgetauscht

Martina Bircher beschenkte den abtretenden Vorgänger ihrerseits mit einem ledergebundenen Notizbuch. In der heutigen Welt wirke ein Notizbuch vielleicht wie ein Relikt aus fernen Zeiten. Die leeren Seiten könnten durch Alex Hürzeler jedoch mit Leben erfüllt werden, indem er da seine Geschichten, Beobachtungen und Ideen für die Zukunft festhalten und so den Übergang in das neue Leben ohne Politik gestalten könne. Sie dankte ihm für seinen langjährigen, grossen Einsatz für den Kanton Aargau. Es sei ihr bewusst, dass sie in grosse Fusstapfen trete: «Ich freue mich auf die neue Aufgabe und gehe diese mit viel Enthusiasmus, aber auch mit grossem Respekt vor der Verantwortung an. In den nächsten Wochen werde ich viele Menschen kennenlernen, aufmerksam zuhören und mich intensiv mit den Themen und den Dossiers des Departements vertraut machen», so Martina Bircher. Die neue Vorsteherin des Departements BKS tritt ihr Amt offiziell am 1. Januar 2025 an. AG