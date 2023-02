App «VoteInfo» neu mit Aargauer Gemeinden

Ab dem kommenden Abstimmungs- und Wahlsonntag vom 12. März 2023 sind in der App «VoteInfo» erstmals auch Informationen und Resultate zu kommunalen Abstimmungen im Kanton Aargau abrufbar.

Der Bund und die Kantone haben im Jahr 2019 gemeinsam die App «VoteInfo» lanciert. In der App werden einerseits im Vorfeld eines Abstimmungstermins die Erläuterungen zu den eidgenössischen und kantonalen Abstimmungsvorlagen aufgeschaltet. Andererseits werden die Abstimmungsergebnisse am Abstimmungssonntag ab 12 Uhr laufend in «VoteInfo» publiziert und aktualisiert.

Die App «VoteInfo» ist für iOS sowie für Android erhältlich und kann im App Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Knapp 450’000 Personen nutzen «VoteInfo» bereits.

Integration der Aargauer Gemeinden

Seit Juni 2021 sind in «VoteInfo» die Gemeinden des Kantons Zürich integriert und ab sofort haben auch die Aargauer Gemeinden die Möglichkeit, ihre kommunalen Abstimmungsvorlagen und -resultate in «VoteInfo» zu veröffentlichen. Der Kanton Aargau ist damit der zweite Kanton, für welchen in «VoteInfo» Abstimmungserläuterungen und -resultate von allen drei Staatsebenen zur Verfügung stehen.

Die Teilnahme an «VoteInfo» ist für die Gemeinden freiwillig. Die Abstimmungserläuterungen müssen dafür in einer separaten Web-Applikation erfasst und publiziert werden. Für den kommenden Abstimmungs- und Wahltermin vom 12. März 2023 sind bereits die Vorlagen aus Baden, Turgi, Vordemwald und Zofingen in «VoteInfo» aufgeschaltet.