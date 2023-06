Asiatische Hornissen – Verdachte melden

Suche nach Nestern mithilfe der Telemetrie

Zum Schutz der Honigbienen und um die Verbreitung der Asiatischen Hornisse einzudämmen, ist die Suche nach Nestern und deren Vernichtung zentral. Die Nester befinden sich grösstenteils hoch oben in Bäumen. Bei der Suche kommt die Technik der Radio-Telemetrie zum Einsatz. Asiatische Hornissen werden eingefangen und mit einem Mini-Sender versehen, so dass ihr Rückflug zum Nest verfolgt werden kann. Der Kanton Aargau hat zusammen mit den Nordwestschweizer Kantonen und den kantonalen Bienenzüchterverbänden Personen ausgebildet, die für die Suche nach Nestern der Asiatischen Hornisse im Einsatz sind. Die Vernichtung der Nester wird durch professionelle Schädlingsbekämpfer durchgeführt.

Honigbienen als Nahrungsquelle

Für die Fütterung ihrer Larven jagt die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) einheimische Insekten, hauptsächlich Honigbienen, aber auch Wildbienen und Wespen. Bei einer starken Verbreitung in einem Gebiet kann die Asiatische Hornisse zu Verlusten bei Bienenvölkern führen. Sie verhält sich dem Menschen gegenüber grundsätzlich nicht aggressiv und ist somit nicht gefährlicher als die Einheimische Hornisse (Vespa crabro). Hornissen schützen und verteidigen aber ihr Nest. Die Jagd auf Hornissen ist deshalb in jedem Fall zu unterlassen. Nestzerstörungen gehören ausschliesslich in die Hände von geschulten Fachpersonen. AG