Ausverkauftes Haus am Tessiner-Abend

Nebst dem Güggeli-Festival ist vor allem der Tessiner-Abend einer der kulinarischen Höhepunkte im Veranstaltungskalender vieler Staffelbacherinnen und Staffelbacher. Und so erstaunt es nicht, dass die Mehrzweckhalle auch in diesem Jahr zweimal bis fast auf den letzten Platz ausverkauft war. Während die einen auf das Risotto ai funghi schwören, lieben andere die rassige Penne all’arrabiatta oder bevorzugen Spaghetti Napoli oder Bolognese. Für viele Besucherinnen und Besucher ist der Tessiner-Abend keiner, wenn sie nicht eine Portion der fangfrischen «Moules au Safran» verspiesen haben. Das Rezept der feinen Safransauce wird nach wie vor streng gehütet. Obwohl die Verantwortlichen 130 Kilo Muschel bestellten, reichten diese nicht aus und es musste nachbestellt werden. Natürlich liess auch das Kuchen- und Dessertbuffet keine Wünsche offen. Die 220 Sitzplätze waren an den zwei Abenden durchwegs sehr gut besetzt. Die Wartenden vertrieben sich die Zeit an den Stehtischen vor dem Halleneingang. Verhungern muss auch am Tessiner-Abend niemand, denn das neue Bestellsystem sorgte dafür, dass alles noch viel schneller ging. AWE