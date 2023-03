Barbara Borer-Mathys einstimmig zur neuen Parteisekretärin der SVP Aargau gewählt

Barbara Borer-Mathys ist Rechtsanwältin, mit eigener Kanzlei in Aarau, und hat zusammen mit ihrem Mann drei Kinder. Die Familie wohnt in Holziken.

Borer-Mathys tritt ihr Amt umgehend an und führt es in ihrer Kanzlei aus. Dazu werden noch grössere Büroräumlichkeiten in Aarau gesucht. Vorläufig bleibt die Sekretariatsadresse aber in Staufen bestehen, wo auch die Sekretariatsmitarbeiterin vorläufig arbeitet, bis alle Details bezüglich den neuen Räumlichkeiten geklärt sind.