Bauernverband Aargau will gemeinsam Grosses bewegen

Mit 1000er-Noten keine Kinder ernähren

Auch BVA-Präsident Christoph Hagenbuch betonte die Wichtigkeit des Zusammenhalts innerhalb der Branche. «Dort wo die Landwirtschaft in sich einig ist, ist sie erfolgreich!» erklärte er den über 280 Mitgliedern und Gästen an der Generalversammlung in Erlinsbach. Weiter rief er in Erinnerung, dass der Ernährungssicherheit weltweit wieder ein grösserer Stellenwert zukommt. Dass dies in der Schweiz noch nicht in allen Köpfen angekommen ist, bedauert er. Schliesslich könne man mit 1000er-Noten keine Kinder ernähren. Deshalb brauche es eine Stärkung der Pflichtlager und die Fokussierung auf die inländische Produktion. Zum Schluss zeigte er sich überzeugt, dass nicht die Brechstange, sondern gute Argumente wirken, um gemeinsam an der zukunftsfähigen Landwirtschaft zu arbeiten.