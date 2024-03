BirdLife Aargau: Wenn ein grosser Teil der DV in der Natur stattfindet

Mit seinen insgesamt über 100 Sektionen und rund 14’000 Mitgliedern ist die Naturschutzorganisation in fast allen Aargauer Gemeinden aktiv. Das Gewicht von BirdLife Aargau spiegelte sich auch in der Präsenzliste wider. So nahmen denn 105 stimmberechtigte Personen an der Versammlung teil und es durften einige hochkarätige Gäste begrüsst werden.