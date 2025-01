Bronzemedaille für die AKB beim Swiss Arbeitgeber Award 2024

«Unsere Stärke liegt in der wertschätzenden und menschenorientierten AKB-Kultur, die wir in einem dynamischen, sich verändernden Umfeld bewusst pflegen», ergänzen die Co-Leiterinnen HR Miriam Bregy und Martina Dénervaud. Bei der AKB gelten Mitarbeitende als ergebnisbewusste Mitgestalterinnen und Mitgestalter, ihre Stärken werden erkannt und gefördert. Die AKB unterstützt Mitarbeitende in verschiedenen Lebensphasen, wenn es z. B. um die Ausbildung, die fachliche und persönliche Weiterentwicklung, die Weiterbildung oder auch um die Unterstützung der Familie geht. Mit der Familienzulage und der finanziellen Zulage für die Kinderbetreuung in den Ferien erleichtert die AKB ihren Mitarbeitenden die Organisation und Bewältigung ihres Familien-Alltags. Durch die Möglichkeit zur Ausübung eines Teilzeitpensums gewinnen die Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wertvolle Zeit, um Beruf und persönliche Interessen zu balancieren. Darüber hinaus bietet die AKB ihnen im Alter von 50+ verschiedene Arbeitsmodelle, um ihre berufliche Zukunft flexibel zu gestalten.