Damenriege und STV Staffelbach: gemeinsam ins Skiweekend

Gemeinsam mit der Damenriege Staffelbach fuhr der STV Staffelbach) am Freitagmorgen 17. Februar mit 23 Personen nach Lenk ins Skiweekend. Unsere Unterkunft war keine 50 Meter von der Skipiste entfernt somit könnte die Ausgangslage nicht besser sein. Das Wetter war über alle drei Tage sehr sonnig und warm. Darunter litt auch der Schnee auf der Piste, wesshalb wir einen Grund mehr hatten, uns in den Beizen aufzuhalten. Am Abend hielten sich die meisten gerne in den zwei Hotpots der Unterkunft auf oder man genoss die gute Gesellschaft des Zaunteams und der Junggesellenabschiede.

Am Samstag trafen wir unsere Vereinskameraden STV Schlossrued, welche per Zufall dieselbe Unterkunft gebucht hatten. Dadurch war der Massenschlag fast nur von unseren Personen besetzt und die Party konnte auf alle Geschosse des Gebäudes ausgeweitet werden.

Ohne Unfall auf der Piste und mit guten und vielen lustigen Erinnerungen machten wir uns an Sonntagnachmittag auf den Weg nach Hause und genossen an der Raststätte Grauholz das bessere Essen als wir in der Unterkunft jemals erhielten. SER