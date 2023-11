Der Laublautbläser

Laubbläser nerven. Die Stadt Zürich will sie verbieten, stand letzte Woche in der Zeitung. Was mich erstaunt, denn die Stadt Zürich liegt in meiner subjektiven Rangliste der lautesten Schweizer Städte klar auf Platz eins. Keine Stadt in der Schweiz ist lauter als Zürich. Warum also will diese Stadt etwas verbieten, das wegen des permanenten Lärms kaum ein Zürcher Ohr wahrnehmen kann?