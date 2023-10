Die Wahl der Qual

«Haltet durch!», rief ich ihnen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit zu, «nur noch dreimal schlafen, dann habt ihrs geschafft!». Sie, das sind die Wahlplakate am Strassenrand, genauer gesagt die Kandidatinnen und Kandidaten der National- und Ständeratswahlen. Wer ihnen täglich begegnet, kennt sie: die Maja, der Adrian, die Nicole, der Thomas, die Gabriela, der Roman, der Benjamin und und und. Wir sind längst beim Du. Auch früh am Morgen strahlen sie uns an, immer lächelnd, mehr oder weniger perfekt gephotoshopt, daher makellos, gewinnend, motoviert, seriös und vertrauenserweckend. Von früh bis spät, seit Monaten.